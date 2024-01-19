Son Dakika: MHP 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

Son dakika gelişmesi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:33
Son Dakika: MHP 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı
Abone Ol google-news
Player Alanı

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6'ncı etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

Durmaz'ın açıklamasına göre Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı, aday oldu.


MHP yerel seçim aday

İlgili Haberler

MHP lideri Bahçeli’den, Altınok’a tebrik telefonu

MHP lideri Bahçeli’den, Altınok’a tebrik telefonu
MHP Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara kimdir? Hasan Kara kaç yaşında, nereli?

MHP Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara kimdir? Hasan Kara kaç yaşında, nereli?
Son Dakika: MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika: MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

En Çok Okunan Haberler