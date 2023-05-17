2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Millet İttifakı’ndan ikinci tur zirvesi! Toplantı sona erdi

Son dakika haberi... Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi‘nde ikinci tur stratejisi için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 18:10
Son dakika... Millet İttifakı’ndan ikinci tur zirvesi! Toplantı sona erdi
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Millet İttifakı liderleri ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçim stratejisi toplantısı CHP Genel Merkezi’nde yapıldı.

İkinci tur öncesi seçim kampanyasında ele alınacak stratejinin masaya yatırıldığı toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları değerlendirildi.

Ayrıca 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları görüşüldü.


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