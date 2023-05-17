2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... 14 Mayıs sonrası kritik zirve: Millet İttifakı liderleri CHP'de toplandı

Son dakika haberi... CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 15:35
Son dakika... 14 Mayıs sonrası kritik zirve: Millet İttifakı liderleri CHP'de toplandı
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Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını resmen açıkladı. 

Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.47 oranında oy aldığını duyurdu.

SEÇİM SONRASI İLK TOPLANTI

En fazla oyu alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki 13. cumhurbaşkanlığı için yarışacak. 

İkinci tur için resmen harekete geçen Millet İttifakı, 14 Mayıs sonrası ilk kez toplantı kararı aldı.

TOPLANTI GENEL MERKEZ'DE BAŞLADI

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.


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