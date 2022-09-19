HDP'den kapatma davasına karşı 'Yeşil Sol' hamlesi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:13

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik kapatma davası üzerine Yeşil ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) devreye gireceği belirtiliyor.

Yaklaşık 10 yıldır siyasi hayatta olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir seçime katılmayan partinin önümüzdeki seçimler öncesi örgütlenme çalışmalarının tamamlandığı kaydediliyor.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz, bugünkü yazısında konuyla ilgili şunları aktardı:

"Anayasa Mahkemesi’nde HDP’ye kapatma davası açılınca seçim partisi olarak düşünüldü. Bazı şehirlerde HDP’lilerin üye olup il ve ilçe örgütü açması sayesinde Yeşil Sol Parti birkaç ay içerisinde örgütlendi.

Kapatma davası seçimden önce sonuçlanırsa HDP ve bileşenleri Yeşil Sol Parti listelerinden girecek."