Son dakika... Mithat Sancar tarih verdi: Seçim bildirgemizi paylaşacağız!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:59

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:40

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"BÜYÜK DEĞİŞİMİN ARİFESİNDEYİZ"

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Halka yoksulluğu, sefaleti reva gören AKP- MHP iktidarından bu ülkenin kurtulacağı tarihi ana sayılı günler kaldı.

Büyük bir değişimin arifesindeyiz. Kendi menfaatinden ve koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyen, halkı büyük buhranla, depremin yıkımı ve enkazıyla baş başa bırakan AKP-MHP saltanıtının son bulacağı aydınlık günler için geri sayım başladı.

"YOLUMUZ ÜÇÜNCÜ YOLDUR"

Bu dönem büyük değişimin eşiğinde olduğumuz bir dönemdir. Biz biliyoruz ki toplumsal ve siyasal mücadele sadece parlamentodan ibaret değildir. Ama ortaya koyduğumuz güçlü mücadelenin parlamentoya yansıması da çok önemlidir. Dolayısıyla riske girmedik, bu zorba bu kumpasçı iktidarın inisiyatifine de kaderimizi terk etmedik. Yeşil Sol Parti ile seçime giriyoruz.

Bu tedbirler, bu kararlılık, bu sağ duyu ve sorumluluk işte bu iktidara dert olsun. Bu iktidar bundan ders almaz biliyoruz. En büyük dersi sandıkta vereceğiz. Biz onların hileleriyle de, oyunlarıyla da baş etmeyi öğrendik, bu da onlara büyük dert olsun.

Yolumuz üçüncü yoldur. Yolumuz şimdi, yeşilin ve solun yoludur. Değişim yolu ve adresi bu seçimlerde Yeşil Sol'dur. İnanıyoruz ki; 14 Mayıs'ta tüm seçim sandıklarını yeşile boyayacağız. Mayıs'ın baharıyla Yeşil Sol'un baharı sandıklarda buluşacaktır.

"TARİHİMİZİN EN KARANLIK VE EN TEHLİKELİ İTTİFAKI"

Bu iktidar bloğu varlığını devam ettirmek için her yola başvuruyor, tarihimizin en karanlık, en tehlikeli ittifakı oluşmuş durumda.

Bu ittifaka karşı tüm demokrasi güçlerinin birlikteliği ve ortak iradesi her zamankinden daha hayati önemdedir. Hiç kimse bu sorumluluğu bir an bile aklından çıkarmamalıdır. Bu karanlık tehlikeli ittifakı durdurmak için hep birlikte ortak mücadele ve ortak irade göstermenin zamanıdır, bu tarihi anda hata yapanın tarih önünde de halkların vicdanında da affedilmesi mümkün olmayacaktır.

"30 MART'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

Seçim bildirgemiz son aşamasına gelmiş durumda. 30 Mart’ta büyük bir buluşmayla seçim bildirgemizi açıklayacağız. Açıklayacağımız bildirge Türkiye’nin demokratik çözüm programı olacaktır."