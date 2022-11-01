Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Ersin Şahin etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin "Derik sabotaj taburu" sorumlusu olduğu belirtilen Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik dikkat çeken bir operasyona daha imza attı.
Buna göre, terör örgütünün "Derik sabotaj taburu" denilen grubunun sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarına göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nin şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin, 2017 yılından bu yana PKK/YPG bünyesinde Suriye'de faaliyette bulunuyordu.
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