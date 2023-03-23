Son dakika... Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: Kemal Bey ağabeyimdir, görüşürüm
Son dakika gelişmesi... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Seçimi ilk turda kazanmalıyız" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na, "Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" yanıtını verdi.
Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Seçim birinci turda biter. Vatandaş sandığa gidip kararını verir. Vatandaş değişimden yana. Bu kavganın son bulması gerekiyor" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından Muharrem İnce'den yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Muharrem İnce'yi aradığını ve "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dediğini aktardı.
Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi. @vekilince— Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 23, 2023
Muharrem İnce ile konuşmalarını aktaran Işık'ın söz konusu paylaşımları şu şekilde:
"Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi."
'GÖRÜŞME TEKLİFİNİ KABUL EDER, MEMNUNİYETLE DİNLERİM'
"Muharrem İnce aradı tekrar açıklamasındaki "Onun sözünü dinlerim" ifadesini yanlış bir anlam çıkmaması adına "Görüşme teklifini kabul eder, orada söyleyeceği sözleri memnuniyetle dinlerrim" şeklinde söylediğini iletti. Aynen aktarıyorum. Kamuoyunun bilgisine."
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