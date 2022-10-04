AKP il yönetimleri, seçim için gönderilen listelerin değiştirilerek Erdoğan’a sunulduğunu iddia etti
AKP’de 2023 seçimleri için listelerle ilgili şimdiden tartışma yaşanıyor. Teşkilatların hazırladığı listelerin değiştirildiği iddiasıyla ilgili “Daha önceki seçimlerde benzer durumlar oldu. Bu sefer listeler genel merkezce kabul görülmeli” eleştirileri yükseliyor.
Seçimlere sekiz ay kala partiler de seçim çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetimi, il ve ilçe teşkilatları ile milletvekillerine yönelik “İcraatlarımızı anlatın” talimatı sonrası çalışmalar hızlanırken Erdoğan da bir taraftan mitinglerini sürdürecek. Ancak AKP’de daha şimdiden “liste tartışması” yaşanıyor. AKP, her seçim dönemi milletvekili aday listeleri ile ilgili hem il ve ilçe teşkilatlarında hem de parti yönetiminde komisyonlar kuruyor. İl ve ilçe teşkilatlarının aday listeleri üzerinden belirlediği isimler, parti yönetimine iletiliyor.
"ÖNCELİK VERİLSİN"
Parti yönetimi de listeler üzerinde genel bir değerlendirme yaptıktan sonra hazırlanan listeleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bilgisine sunuyor.
Seçim çalışmaları hızlanırken hem il ve ilçe teşkilatlarından hem de parti içinden listelerle ilgili “Öncelik teşkilatların hazırladığı listeler olsun” tartışması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçim döneminde “işi sıkı tutacağı, milletvekili aday listeleri belirlenirken, o ilin sevilen ve değer görülen isimlerinden bir liste oluşturmak istediği”, il ve ilçe teşkilatlarının da bu noktaya odaklandığı ifade ediliyor. Ancak geçmiş seçim dönemlerinde il ve ilçe teşkilatlarının belirlediği aday listelerinin “seçimlere yakın süreçte genel merkez tarafından değiştirildiği ve değişen listelerin Erdoğan’ın bilgisine sunulduğu” ileri sürülürken, bu nedenle de “il ve ilçe teşkilatlarının belirlediği adayların liste dışı kaldığına” dikkat çekiliyor.
"VEKİL SAYISI DÜŞTÜ"
Bu nedenle parti yönetimine “Önceki seçimlerde benzer durumları çok yaşadık. İl ve ilçe teşkilatlarının belirlediği isimlerden bazıları liste dışı kalınca, o ilden çıkarılması beklenen vekil sayısında düşüş yaşandı. Bu seçim döneminde aynı şey olmasın. İl ve ilçe teşkilatlarının belirlediği isimler üzerinden yapılacak bir değerlendirme cumhurbaşkanına sunulsun. Hazırlanan listeler genel merkez tarafından değiştirilmesin” sitemleri yükseliyor.
"İNCE ELENİP SIK DOKUNACAK"
AKP yönetimi “Erdoğan’ın 2023 seçimlerine özel bir önem atfettiğine işaret ederek bu sefer listeler ince eleyip sık dokunacak. Hatta mevcut milletvekillerinin üçte birinden fazlasının bile listede yer alamama durumu var. İl ve ilçelerde yapılan çalışmalar önem taşıyor. Bu tür sitemler olabiliyor” değerlendirmesini yapıyor.
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