Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi! 'Müvekkiller ile görüşme yasağı bizlere iletildi'

Son Dakika... Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi! 'Müvekkiller ile görüşme yasağı bizlere iletildi'

21.04.2026 20:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi! 'Müvekkiller ile görüşme yasağı bizlere iletildi'

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 isim için de adli kontrol tedbiri talep edildi.

AVUKAT DUYURDU: MÜVEKKİLLERLE GÖRÜŞME YASAĞI!

Savcılıktaki ifade işlemlerine katılan avukatlardan Emre Telci, sosyal medya hesabından 'müvekkillerle görüşme yasağı' getirildiğini duyurdu.

Telci şunları yazdı: 

"Şu an Ataşehir Operasyonu için Kartal Adliyesi'ndeyiz. 1 kişi hariç herkes tutuklamaya sevk edildi; ve Savcılığın TUTUKLAMAYA SEVK YAZISININ dahi avukatlarla paylaşılmayacağı; hatta ve hatta MÜVEKKİLLERLE GÖRÜŞMEMİZİN DAHİ YASAKLANDIĞI emniyet görevlileri aracılığıyla bizlere iletildi. Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum."

İlgili Konular: #tutuklama #Onursal Adıgüzel

İlgili Haberler

