Son Dakika... Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:19

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor.

İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Delegelerimizin iradesini ortaya koyuyoruz. Dost olana güven duyduğu için memnuniyet, düşman olana da durumun ne olduğunu göstermek için mahcubiyet vadediyoruz.

Misafir alınmayacağı gibi birçok saçma sapan iddia var. Salon 1800 kişilik, delegemiz 1300 kişi. Salonun hemen yanında aynı şekilde bu sürecin sağlıkla izlenebileceği geniş birkaç salonumuz daha var. Herkesin erişimine açık. PM adaylığı için hiçbir erişi engeli yok.

Tek bir gündem maddesi var o da seçim. Bir aday varsa bir konuşma var. Birden çok aday varsa birden çok konuşma var.

CHP ile bu süreçte dayanışma göstermek isteyen herkesi, gençleri, partili partisiz herkesi, sosyal demokratları, Kürt demokratları Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Kayyım rezaletini gündeme getirenlere, CHP kongresine laf edenlere delegemiz sandıkta milletimiz ekranları başında gerekli cevabı verecekler. Ne basına, ne üyeye kapalıdır. Herkese açıktır.

"16.00 GİBİ VATANDAŞIMIZLA BULUŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kurultay 10.00'da başlıyor, 16.00 gibi formal kısımları tamamladıktan sonra vatandaşımızla buluşmayı hedefliyoruz.

19 Mart darbe girişiminin üzerinden 15 gün geçti. Hükümeti elinde bulunduranlar darbeye kalkışıyorlarsa bunun adı sivil darbedir. Her zaman tankla tüfekle olmaz ama zihniyet aynı zihniyettir. 'Senin dediğin değil benim dediği yönetecek.' Kendi rakibine yapılmış darbedir. Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için yapıldığına tam bir mutabakat var. Anketler yüzde 70'in üzerinde gösteriyor. TRT'nin yanlı yayınlarına rağmen, merkez medyanın yanlı yayınlarına rağmen millet bunun İmamoğlu'nun önünün kesilmek için yapıldığına yüzde 70'in üzerinde inanıyor. Selefin halefe yaptığı darbedir bu darbe girişimi. Bu darbe başarısız olmuştur.

Adil Karaismailoğlu darbe başarılı olsa İBB Başkanlığına getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir. Kimleri hedef aldıysa onları içeri koymuştur.

İmamoğlu’nun 15 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı seçilmesi dünyanın gündemine oturdu. Oyla alamadıklar İBB'ye kayyım olarak gitme hayalleri, Tayyip Bey'in yıllardır yönetip de milletin yeter artık dediği, İstanbul'u başka gayretlerle ele geçirme çabalarını milletimiz geri püskürtmüştür.

İki gün içinde karar vererek yaptığımız çağrıyla, Maltepe mitingi yapılamasın diye bayram tatili 9 güne çıkarılmış ama Maltepe tarihinin en kalabalık mitingi de o meydanda yapılmıştır. Mağdurlar hapiste, failler gayrimeşru bir şekilde yönetimde.

"BİR CUMHURBAŞKANI DEĞİL CUNTA BAŞKANI"

Maalesef bu süreçte muhatabım bir cumhurbaşkanı değil cunta başkanı. Cunta başkanları sözden anlamaz, milletin iradesini sakatlamaya heveslenmiş demokrasiden nasibini almamışlardır.

Şimdi geldik bu işin bir başka noktasına. Ekrem Başkanı yolsuzlukla terörle itham ettiler. Oyunu gördük.

Şimdi buradan, bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Öyle bir yakalandılar ki... Onun hedefi İmamoğlu'ydu biz de İmamoğlu'nun arkasında bütün Türkiye olarak durduk. Önseçim gününden 4 gün önce, ön seçim günü adayı hapse koydu. Meselenin hukuki olmadığı buradan belli.

Adaylık için ne lazım diploma? İptal ediyor diplomayı. O kadar aceleye gelmiş ki MASAK raporu bomboş. Talebimiz TRT'den canlı yayınlanması bütün yargılama. Ekrem Başkanı tutuksuz yargılayın, ama Ekrem Başkana soruları sorun cevapları millet duysun. Orası 'tıs' hiçbir şey yok. İftirayı atananın 55 tane suçu çıkmış, paçasından yolsuzluk akıyor.

"TANIKLIĞA ZORLANAN İNSANLAR VAR"

Yalancı tanık meselesi birileri tarafından büyük bir suça zorlama olarak önümüzde. Maalesef bir kısmı Çağlayan adliyesinde tanıklığa zorlanan insanlar var.

Suça bulaşmamaları konusunda o insanlara özellikle telkin ediyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...