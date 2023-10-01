Son Dakika: Özgür Özel görevini fiilen bıraktığını açıkladı
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını açıkladı.
CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını duyurdu. Grup içi tartışmalar yaşanmaması için istifa etmediğini vurgulayan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen yapmayacağını söyledi.
"FİİLEN GRUP BAŞKANLIĞI YAPAMAYACAĞIM"
Özel, açıklamasında şunları söyledi:
"Genel başkanla baş başa görüştük. Mutabakata vardık. Bugün verilecek istifanın grupta tekrar seçim yapılacağı için rekabete sokmamada hem fikir olduk. Grup Başkanlığı görevimi fiili olarak yürütmeyeceğim. Salı günü grup toplantılarına katılmayacağım. Grup başkanvekillerimiz görev yapacak. Kurultay bittikten sonra sayın genel başkan seçilemezse ben zaten hem genel başkan hem de grup başkanı olarak devam ederim. Genel Başkan seçilirse, gerekli seçimin yapılması için adım atacağız."
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