Son Dakika... Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Son olarak karara ilişkin YSK'ye yapılan itiraz bugün reddedildi.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

ANKA'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin içeriğine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşları ile değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını belirtti."

Sönmez, "Yüz yüze görüşme olacak mı?" sorusuna ise, "Şu anda görüşmenin içeriğinde öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Sönmez ayrıca Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir siyasiyle görüşme programı olmadığını dile getirdi. Sönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı veya sayın Devlet Bahçeli ile görüşme programı yok” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Özel, mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti.

Özel, tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu belirterek, olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasının ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Özel'in "Partililerin ve halkın bu beklentisi benim de net talebimdir, bu konuda bir tavizim olamaz" dediği öğrenilirken Kılıçdaroğlu bunun üzerine kendisinin de "en uygun" zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Özel'in de "en uygun" zamanın "en erken" zaman olduğunun altını çizdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu dün akşam Özgür Özel'i aramış ancak Özel, yanıt vermemişti.

Özel bugün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na dönüş yaptığını ancak ulaşamadığını belirtmişti. Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni aradığı ifade edilmişti, o yoğun program içerisinde belediye başkanı arkadaşımız sayın genel başkanının beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı ama ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda tabii ki kendisi ile bir telefon görüşmesi yaparız ama bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz dün akşamki basın toplantımızda yaptığımız konuşmalar ile çerçevelidir."