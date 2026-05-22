Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hamlesi

22.05.2026 19:14:00
Haber Merkezi
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası X hesabındaki biyografisini güncelledi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Karara ilişkin Yargıtay'a ve YSK'ye itiraz başvurusu yapıldı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından X hesabındaki bilgiler kısmında değişiklik yaptı.

Bugün sabah saatlerinde, "Cumhuriyet Halk Partisi 7.Genel Başkanı" yazan ifadeyi, an itibari ile "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" olarak değiştirdi.

Dervişoğlu'ndan CHP'ye destek ziyareti... Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Erdoğan'ın iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu...' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası partisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
CHP'de 'mutlak butlan' gerilimi: Kılıçdaroğlu temyizi geri çekti, Özel yeniden başvurdu CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri çektiği temyiz başvurusunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatları yeniden yaptı. Yargıtay Özel adına yapılan başvuruyu kabul etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez açıkladı: 'Serum kullandı...' Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine başladığını söyledi. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin de konuştu.