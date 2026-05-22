Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hamlesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.
Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.
Karara ilişkin Yargıtay'a ve YSK'ye itiraz başvurusu yapıldı.
SOSYAL MEDYA HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından X hesabındaki bilgiler kısmında değişiklik yaptı.
Bugün sabah saatlerinde, "Cumhuriyet Halk Partisi 7.Genel Başkanı" yazan ifadeyi, an itibari ile "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" olarak değiştirdi.