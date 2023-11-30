Bugün görüşecekler: Özel-Akşener görüşmesinde masada neler var?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 30.11.2023 - 10:21

Yerel seçime adım adım gidilirken, partiler arasındaki görüşmeler de hızlanıyor.

81 ilde de aday çıkaracağını duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün görüşecek. Masada ise 'işbirliği' görüşmesi olacağı konuşuluyor.

Özgür Özel-Meral Akşener buluşması da bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak.

Zira CHP lideri Özel "Ben Meral hanımla, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti kurmayları görüşmenin bir ‘nezaket görüşmesi’ olacağını söylerken, ilerleyen günlerde işbirliğine yönelik görüşmelerin de yapılabileceğini aktardı.

Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise “Bu görüşmeyi bir ittifak, bir işbirliği görüşmesi olarak görmek doğru olmaz. Bu görüşmenin nereye evrileceği genel başkanların toplantı sonrası yapacağı açıklamaya bağlı” ifadelerini kullandı.