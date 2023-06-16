Son Dakika... Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e sert tepki: 'Acıyarak izledim'

Son dakika gelişmesi... CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener'e tepki gösterdi. Özel, yaptığı açıklamada, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:20
Son Dakika... Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e sert tepki: 'Acıyarak izledim'
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Eski AKP'li ve son olarak CHP'li olan Abdüllatif Şener, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde aday gösterilmeyince ilk turun ardından istifa etmişti. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Şener, ilk turda Sinan Oğan'a ikinci turda ise geçersiz oy kullandığı belirtmişti. 

"KANIM DONARAK İZLEDİM"

Şener'in açıklamasının ardından tepki gösteren çok sayıdaki siyasetçiden biri olan Özgür Özel, konuya ilişkin konuştu.

Özel, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var" dedi.


Son dakika Özgür Özel Abdullatif Şener

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