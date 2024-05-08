Son Dakika... Özgür Özel'den atanamayan öğretmenlere çağrı: 18 Mayıs'ta Saraçhane'deyiz

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, atanamayan öğretmenler için 18 Mayıs günü saat 13.00'de İstanbul Saraçhane'de toplanacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 19:45
Son Dakika... Özgür Özel'den atanamayan öğretmenlere çağrı: 18 Mayıs'ta Saraçhane'deyiz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atanamayan öğretmenleri, mülakat mağdurlarını ve yeni müfredattan endişe duyanları 18 Mayıs saat 13.00'de İstanbul'da Saraçhane'ye çağırdı.

Ankara'da gazetemiz Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada atanamayan öğretmenler için harekete geçtiklerini açıkladı.

"SARAÇHANE MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak 19 Mayıs’tan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri müfredattan endişe duyanları çağdaş eğitim talep edenleri saat 13.00’te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz."


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