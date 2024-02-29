Son Dakika: Özgür Özel'den Bahçeli'ye zehir zemberek sözler: 'Atatürk'ün adını anma sen'

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Bursa aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:58
Son Dakika: Özgür Özel'den Bahçeli'ye zehir zemberek sözler: 'Atatürk'ün adını anma sen'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Bursa'daki aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

Özgür Özel'in açıklamalarında satırbaşları şöyle:

Özel, "Bursa'da büyük bir zaferin arifesindeyiz. Önüme ölçümler geliyor, anketlere, bakıyorum keyifleniyorum. Geliyoruz, kazanıyoruz. Bursa bizi bekliyor" dedi.

"PEŞLERİNDEYİZ"

Çorlu Tren Katliamı davasını takip eden Özel, duruşmayla ilgili "Bu sabah rapor alan bir hakim sayesinde duruşmayı seçimlerden sonraya ertelediler. Türkiye'de kimin haksız yere canı yandıysa, gözünden yaş aktıysa bunun hesabını sorana kadar peşlerindeyiz" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ MESAJI: SAVCIYI TEHDİT ETTİLER

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e de değinen Özgür Özel, "Belki hiçbir zaman düşüncelerimiz örtüşmedi ama Sinan Ateş gibi iki kız çocuğu babası birini Ankara'nın orta yerinde katlettiler. Türkiye'deki o kirli ittifak Sinan Ateş cinayetini araştıran savcıya dur dedi, tehdit etti, onu tayin etti. Siyasilere uzanan bu davayı örtbas etmeye çalıştı. Bir parti burasına kadar işin içinde diye, ve Tayyip Erdoğan o partiyle ittifakı zedelenmesin diye diye iki kız çocuğu babasının katillerinin peşini bırakıyorlar ya bunun da hesabını sormak boynumuzun borcu" dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP lideri Bahçeli'ye de yanıt veren Özel, "Atatürk senin için zaten öldü, Atatürk'ün adını anma sen" dedi.

"GÖSTERMELİK DÜŞMAN OLDUNUZ"

DEM Parti ile ilişkileri hakkında kendilerine yönetilen suçlamalara da yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"İşinize geldi çadır mahkemeleri kurdunuz, ahbap oldunuz, masa kurdunuz. Gün oldu birlikte halaya durdunuz, gün oldu göstermelik düşman oldunuz. CHP, Meclis'te bulunan her partiye aynı mesafededir. Şunu bilin ki CHP'nin herhangi bir üyesinin vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine, milliyetçiliğine laf edecek adamın alnını karışlarız.

İktidarın emeklilere daha fazla kaynak ayıramayacağına yönelik açıklamasını eleştiren Özgür Özel, "Saray bir dakikada 23 bin para harcıyor. İliç'te maden işletmecisi şirket dahil onlarca yandaş şirketin milyonlarca lira vergisi affedilmiş ama emekliye para yok" sözleriyle tepki gösterdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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