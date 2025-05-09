Son Dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a sert tepki: 'Bu suskunluk teslimiyettir!'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 23:09

Güncelleme: 09.05.2025 - 23:26

ABD'de İsrail’in, Filistin'e yönelik saldırılarını eleştiren bir yazı gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu gelişmeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında kararın sevindirici olduğunu belirtti.

Özel, "ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalması hepimizi sevindirdi. Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu" ifadelerini kullandı.

"RAHİP BRUNSON'U BİR GECEDE GÖNDEREN ERDOĞAN..."

Özgür Özel, paylaşımına şu ifadeler ile devam etti:

"'Ortağı' Trump isteyince Rahip Brunson’u bir gecede gönderen Erdoğan, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi.

Biliyoruz ki, Erdoğan’ı Rümeysa’ya susturan güç; KKTC’nin yok sayılmasına da Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına da sessiz bırakmaktadır.

Bu suskunluk teslimiyettir!

Biz, kendi evlatlarımızı da KKTC’nin varlığını da Filistin davasını da savunmaya devam edeceğiz."