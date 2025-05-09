Özgür Özel'den İTO'ya ziyaret: 'Çalışma umutlarımızı pekiştiren çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 13:59

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da ekonomi çevresine yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

CHP lideri Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) ardından İstanbul Ticaret Odası'nı da (İTO) ziyaret etti.

Özel'e ziyarette, Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Gökan Zeybek ve Yalçın Karatepe, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Ziyaretin ardından Özel, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte açıklama yaptı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Özel ve heyetinin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Avdagiç, "İstanbul’la ilgili iş dünyasının beklentilerini, taleplerini ve iş süreçlerine bakışını paylaşma imkanı bulduk. Sizin de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi aldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaşma ve bununla ilgili beraber çözümler üretme konusunda çalışma yapma imkanı bulacağız. Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey’e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında değerli Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı da tenkit ediyorum, geçmiş olsun diyorum" dedi.

ÖZEL: SORUNLARIN TESPİTİNDE ORTAKLAŞTIK

Özel de ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Hem ortak geleceğimize yönelik olarak umutlarımızı hem bugün yaşadığımız sürece yönelik olarak değerlendirmelerimizi, sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi konuştuk. CHP, ileriye dönük olarak 2007 yılında meri olan programını milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı.

Artık meslek örgütleri boyutunda, sendikaların genel merkezleri konfederasyonları boyutunda, sivil toplumun konfederasyonları boyutunda çalışmalar yapıyoruz. Kuruma duyduğumuz saygı, üyelerine ve yönetimine verdiğimiz öneme atfen heyete başkanlık etmek istedim ve bugünkü ziyaretimizi bu kapsamda gerçekleştirdik. Çok verimli, kıymetli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren, her iki kurumun da sorunların tespitinde ortaklaştığı, çözüm önerileri konusunda da birlikte konuşabileceği çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik."