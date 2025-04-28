Son Dakika... Özgür Özel'den videolu 'Kanal İstanbul' paylaşımı: 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan 'Kanal İstanbul' sunumuna ilişkin bir video paylaştı. Özel, paylaşımına "Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki..." notunu düştü.

Son Dakika... Özgür Özel'den videolu 'Kanal İstanbul' paylaşımı: 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 19:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan 'Kanal İstanbul' sunumuna ilişkin bir video paylaştı.

Özel, paylaşımına "Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki..." notunu düştü. 

Özel'in paylaşımı şu şekilde: 

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki:

“Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır. 

“Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti” ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır. 

19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi

İMAMOĞLU

Maddi hedefi  

KANAL İSTANBUL’dur.

Tarih 27 Şubat 2025.

İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"


Etiketler: #Özgür Özel #CHP #kanal İsTanbul #Recep Tayyip Erdoğan

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