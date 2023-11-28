Son Dakika... Özel'den 'işbirliği' çağrısı: 'Tüm siyasi partileri davet ediyoruz'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:03

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bir grup arkadaşımız, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin davası için Diyarbakır'da. Arkadaşımız Türkan Elçi'nin yüreğindeki ateş elbette sönmüyor. Bu olayla ilgili karanlıkta kalan her şeyin açığa çıkarılması için gereken her şeyi yapacağız.

Akbelen için gölge bakanımız çalışmalar yapıyor. Elimizi Akbelen'den çekmemeye kararlıyız.

Geçtiğimiz hafta İBB altyapı yatırımlarından örnekler vermiştim. İBB gibi CHPli belediye başkanları sosyal belediyeciliğin adeta kitabını yazmaya devam ediyorlar. Bugünkü örneğim ABB'den. Neler yapmış sosyal belediyecilikle ilgili, neler gördük neler. Çocuklar üşümesin diye bir kampanya var 3 yıldır devam ediyor. Tam 200 bin aileye doğalgaz ve kömür desteği veriyorlar. Kışın en soğuk 3 ayında 500'er lira yatıyor, 600 lira gelecekse fatura 100 lira ödüyorlar. Evinde doğalgazı olmayana birer ton kömür veriliyor. Çocuklar protein alsın diye 2 yıldır süren 200 bin yoksul aileye bir kilo et veriliyor.

CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik noktasında birbiriyle yarışıyor.

"TAYYİP BEY BİLMEZ..."

Eğer CHP'li belediye seçerseniz 2 yılda bir kurbanlık koç kadar etten, karne hediyesinden, ödeyemediğiniz sınav parasını ödemeye koşacak sıcacık bir sosyal belediyecilik yapan belediye başkanınız olacak. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımızda CHP'li adayları seçtiğinizde bu sıcak el sizlere de uzanacak. Seçimde sosyal belediyecilik nedir diye gösteren CHP'li belediyelere oy atmaya davet ediyorum. Ankara'yı parsel parsel satanlar, güzel iyi dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık.

Şimdi emekliye ikramiye konusu konuşuluyor. Tayyip bey bilmez, Mansur bey, 20 bin emekliye aylardır bin 250 TL veriyor.

'İŞBİRLİĞİ' MESAJI

Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz.

Ben Filistin'e gitmek, oradaki katliamı dünyaya duyurmak için başvurularımı yaptım. Bizim mutlaka sınır kapısından geçmemiz, orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Erdoğan, sözüm sanadır. Bu konuda cevap bekliyorum.

Türkiye'deki tüm siyasi parti liderlerini al, kol kola Filistin'e gidelim; Türkiye'nin duruşunu dünyaya gösterelim.

Adalet Nöbeti tutuyoruz. Ülkemiz bir anayasa krizinde. Bir sivil anayasa, AYM'yi güçlendiren bir anayasa için oturup konuşuruz. Biz sizinle çıkardığınız kriz üzerinden konuşmayız.

Kürtlerle ilgili 'Türkiye'de herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir' dedim. İktidar cephesi savunmaya geçti. Diyarbakır'da 54 merkezde Kürtlerin seçtiği belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Sizin bu uygulamanız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir.

Devlet Bey, sizin metninizi yazanları biliyoruz. O kişileri Sinan Ateş'in ailesi de biliyor. Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa, pek çok akrabam burada. Soyumuz Selanik'tedir. Soyumuz Üsküp'tedir. Annemin babası Osmanlı'nın ilk defterdarlık memuru. 6 kuşak Manisa'dadır. Soyumuz Osmanlı'ya hizmet eden devlet adamlarıyla, Atatürk'ün doğduğu Selanik'te, Makedonya'dadır. Soyumu sopumu soranlara iletilir.

Bir üye kampanyası başlatıyoruz. Bütün gençleri kol kola koşa koşa Atatürk'ün partisine bekliyoruz. Plazalarda emeği sömürülenleri, ezilenleri, kendini sahipsiz görenleri, hep birlikte CHP'ye davet ediyorum. Tapusu ne bende ne kimsede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir."

AYRINTILAR GELİYOR...