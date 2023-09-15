Son dakika... Özgür Özel'e ilk destek Ekrem İmamoğlu'ndan

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:40
Son dakika... Özgür Özel'e ilk destek Ekrem İmamoğlu'ndan
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Özel'in basın toplantısıyla yaptığı adaylık açıklamasının hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek mesajı geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında 

"CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

 


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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu

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