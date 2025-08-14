Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti

14.08.2025 12:21:00
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

AKP'ye katılması beklenen Çerçioğlu, 3 ilçe belediye başkanıyla birlikte istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.  

''MALESEF SONUCA ULAŞAMADIK''

Çerçioğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

''CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANIM KALMADIĞINDAN...''

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.''

