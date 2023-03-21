Son dakika... Saat verildi: AKP ve MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuracak
Son dakika haberi... AKP ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye gidiyor. AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.
Seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı.
Takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, YSK’ye 23 Mart’a kadar adaylık başvurusu yapabilecek.
Son olarak AKP ve MHP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuracağı öğrenildi.
AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.
ANAYASA 'ADAY OLAMAZ' DİYOR
Hukukçular, anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadesine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde “aday olamayacağının” altını çiziyor.
İktidar kanadı ise anayasadaki söz konusu maddeye karşın Erdoğan’ın adaylığına ilişkin süreci ilerletiyor.
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