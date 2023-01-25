Son Dakika... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'a tahliye: İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:01
Son Dakika... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'a tahliye: İfadesi ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Ahmet Emre Olur,  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada avukatı hazır bulundu. 

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sanık Ahmet Emre Olur, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olur, "Ben suçlu olsaydım diğerleri gibi sığınma talebinde bulunurdum. Kendi isteğimle teslim oldum ve 5 aydır tutukluyum" ifadelerini kullandı. 

Mahkeme heyeti sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar verirken dosyanın "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" ana davası ile birleştirmesine hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Emre Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Ahmet Emre Olur daha sonra İstanbul'a getirilmişti.


Emre Olur SEDAT peker dava

İlgili Haberler

Son dakika: Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye

Son dakika: Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama

EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın: Tecrit kalkarsa paylaşım gelir

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın: Tecrit kalkarsa paylaşım gelir

En Çok Okunan Haberler