Son Dakika... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'a tahliye: İfadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:01

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:01

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Ahmet Emre Olur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada avukatı hazır bulundu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sanık Ahmet Emre Olur, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olur, "Ben suçlu olsaydım diğerleri gibi sığınma talebinde bulunurdum. Kendi isteğimle teslim oldum ve 5 aydır tutukluyum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar verirken dosyanın "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" ana davası ile birleştirmesine hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Emre Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Ahmet Emre Olur daha sonra İstanbul'a getirilmişti.