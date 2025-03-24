Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:57

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:57

Şişli Belediye Başkan yardımcılarından Ozan Özgür Doğru görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Özgür Doğru kimdir? Ozan Özgür Doğru neden istifa etti?

OZAN ÖZGÜR DOĞRU KİMDİR?

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden aldı.

10 yıla yakın bir süre, Türkiye genelinde tesis yönetimi alanında hizmet veren bir firmada Operasyon Direktörü olarak üst düzey yöneticilik yaptı.

2021 yılında kendi şirketi kuran Doğru, hızlı tüketim ürünleri sektöründe öncü olan uluslararası bir firmanın distribütörlüğünü üstleniyor.

CHP Gençlik Kolları eski Genel Saymanı ve Genel Sekreteri olan Doğru, 38.dönem Kurultay delegesidir.

OZAN ÖZGÜR DOĞRU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasından sonra, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kayyum olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Son olarak, yerine kayyum atanan Resul Emrah Şahan'ın yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.