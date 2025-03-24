Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:53

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:53

Şişli Belediye Başkan yardımcılarından Fatma Özlem İzol, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Özlem İzol kimdir? Fatma Özlem İzol neden istifa etti?

FATMA ÖZLEM İZOL KİMDİR?

Fatma Özlem İzol, lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü’nde tamamladı. Avukat olarak profesyonel iş hayatına Ankara Barosu’na kayıtlı olarak çeşitli hukuk bürolarında çalışarak başladı. 2015-2023 yılları arasında kendi hukuk bürosunu kurdu.

2013-2015 yılları arasında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak çalıştığı hukuk bürosunda yardımcı avukat olarak Sağlık Hukuku, Bankacılık Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında çalıştı. 2015 yılında kendi hukuk bürosunu kuran İzol, çeşitli hukuk dallarında çalıştı ve bazı Belediyelere danışmanlık hizmeti verdi. 2020 yılında bürosunu İstanbul’a taşıyan İzol, mesleğini Şişli’de icra etmeye devam etti.

F. Özlem İzol, profesyonel çalışmalarının yanı sıra kayıtlı bulunduğu Baronun CMK ve Adli Yardım merkezlerine bağlı olarak Kadın ve Çocuk Hakları alanında ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. 2024 Yerel Seçimlerinde, Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiştir.

FATMA ÖZLEM İZOL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasından sonra, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kayyum olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Son olarak, yerine kayyum atanan Resul Emrah Şahan'ın yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.