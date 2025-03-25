Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çocukların mektup ve resimlerini paylaştı!
Çocukların kendisi için hazırladığı mektup ve resimleri paylaşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Sevgili çocuklar, bizim sokaklarda mutluluğun ve özgürlüğün resmini yeniden çizeceğimiz günler de gelecek” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından çocukların kendisine yolladığı resimleri ve mektupları paylaştı.
"TÜM MÜCADELEMİZ SİZLER İÇİN"
Şahan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili çocuklar, bizim sokaklarda mutluluğun ve özgürlüğün resmini yeniden çizeceğimiz günler de gelecek. Hem de sizinle birlikte çizeceğiz. Şişli’nin sokakları yine sizin neşeli seslerinizle, gülüşlerinizle yankılanacak. Sakın merak etmeyin. Önünde sonunda buluşacağız. Tüm mücadelemiz sizler için. Gözlerinizden öperim.”
Etiketler: #Çocuk #resul emrah şahan #resim #Şişli
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