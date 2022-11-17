Son Dakika: TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi 22 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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