Son Dakika: TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 14:05
Son Dakika: TBMM Genel Kurulu toplanamadı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi 22 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.


TBMM TBMM Genel Kurulu

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