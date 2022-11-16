Son Dakika... Bakan Bozdağ'dan 'anayasa değişikliği' teklifi açıklaması: 'Önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunacağız'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:14

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunması beklenen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelirken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Anayasa'nın 24'üncü maddesine eklenecek fıkralar ile 41'inci maddenin 1'inci fıkrasında yapılacak değişikliğe ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerimizle de bunları görüştük. Yani metni değil de bu konuda hazırlık çalışmalarına destek vermelerini ve yasalaşma sürecinde de desteklerini istedik. Ancak hazırlık çalışmalarına destek vermeyeceklerini ifade ettiler. Biz hazırlık çalışmalarını tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışı seyahati programları nedeniyle bu kamuoyuyla paylaşılamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri tamamlandı, Türkiye'ye döndü. Muhtemeldir ki önümüzdeki hafta bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin gündemine gelecektir. Verilmesi kuvvet ve muhtemel. Çünkü farklı şeyler olabilir; ama ben önümüzdeki hafta anayasa değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını düşünüyorum" dedi.

"MUHALEFETTEN UMUTLUYUM"

Muhalefetin de teklifi gördükten sonra olumlu yönde tavır değiştirmesini beklediğini kaydeden Bakan Bozdağ, "Siyasi partilerimiz de toplumun eğilimlerini dikkate alacaklardır. Şu ana kadar İYİ Parti ve HDP teklife karşı olduklarına dair bir açıklama yapmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi, 'Hazırlık aşamasına yokuz' dediler, 'Kanunla olur' dediler ama ayrıca teklif verildikten sonra da bunu değerlendirebileceklerini ifade ettiler. Bu da tabii teklif çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu gözden geçireceğini gösteriyor. Umuyoruz ki hem Anayasa Komisyonu’nda hem de Genel Kurul'da siyasi partilerimizin desteği ile anayasanın aradığı 400 ve üzeri çoğunlukla kabul edilir. Cumhuriyet Halk Partisi, teklif çıktıktan sonra yeniden bir değerlendirme yapacağını ifade ediyor. Ancak onların böyle muğlak değil de açık tavır koymaları daha doğru olur. Çünkü sonuçta Meclis'e geldiğinde tavırlarını hep beraber göreceğiz. Genel Kurul'da da her partiden milletvekillerimiz var. Dolayısıyla bu aşamalarda siyasi partilerimizin tutumlarını hep beraber göreceğiz. Benim dileğim, arzum; bu konuda artık Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bir irade ortaya konulması ve başörtüsüyle ilgili tartışmaların geri dönmemek üzere Türkiye'nin gündeminden çıkarılmasıdır. Bunun yolu da en az 400 oy ile bu değişikliklerin Meclis'imizin kabulünden geçmektedir. İnşallah böyle bir sonuç çıkar yani umudumuzu, ben şahsen umudumu kesmiş değilim. Muhalefet partilerinden umutluyum" ifadelerini kullandı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı Twitter hesabından yayımladığı bir video ile kamu kurumlarında başörtüsünü ‘yasal güvence’ altına almak için Meclis’e kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından, CHP grubu tüm vekillerin imzasıyla söz konusu teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Resmi adı ‘Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi’ olan teklifte, “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cüppe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” ifadeleri yer almıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise grup toplantısında adeta el yükselterek, “Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele artık kalmamıştır" ifadelerini kullanmış ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak “Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım” şeklinde konuşmuştu.