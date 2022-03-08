Son Dakika: TSK'de İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na dönük yürütülen soruşturmada 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 16'sının muvazzaf 28 asker, 73'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik bir operasyon için düğmeye basıldı.
Soruşturma kapsamında, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7'si Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Üsteğmen, 2'si Teğmen, 15'i Astsubay ve 7'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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