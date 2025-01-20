Son Dakika... Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Son dakika gelişmesi... Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
NE OLMUŞTU?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Ümit Özdağ #Son dakika #Soruşturma
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