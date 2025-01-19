Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' resti: 'Çıkmasına izin vermeyeceğiz'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 17:53

Güncelleme: 19.01.2025 - 17:53

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da il başkanları toplantısı ve Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenlenen 'Mehmetçik Katillerine Af Yok' başlıklı miting öncesi, partiye katılan 300 üyeye rozet taktı.

Ülkeye, millete ve devlete karşı kurulan terörle müzakere tuzağını bozmak için çıktıkları yolda 2'nci büyük miting için Antalya'da olduklarını belirten Ümit Özdağ, "Bugün Antalya'da, gelecek hafta sonu İzmir'deyiz. Daha sonra Hatay'dayız, Aksaray'dayız, Eskişehir'deyiz. Türkiye'nin her yerinde Zafer Partisi'nin muhalefeti sokaklara taşıyarak anayasa ve hukukun kendisine verdiği hakla nasıl mücadele ettiğini göreceksiniz" dedi.

Özdağ, buradaki konuşmasının ardından Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

"ÖCALAN" RESTİ

Antalya'nın çeşitli bölgelerinden gelen partililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen mitingde, Ümit Özdağ konuşmasına şehitler için saygı duruşunda bulunarak başladı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına izin vermeyeceklerini belirten Özdağ, “Abdullah Öcalan denilen teröristbaşı, Ankara'da bir villaya getirilecekmiş. Böyle bir dünya yok. Abdullah Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz. Zafer Partisi yükseldikçe Abdullah Öcalan İmralı'da kalacak. Biz de teğmenlerimiz gibi Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Daha 1 ay önce Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırıda hayatını yitiren, güvenlik görevlileri ve orada çalışan mühendis kardeşlerimizin kanı kurumadı. Türk milletinin bir terör örgütüne yenilmesine, devletin diz çökmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI KURUMADI'

Konuşmasında terörle mücadele sırasında şehit olan güvenlik görevlileri ve vatandaşları anan Ümit Özdağ, “Bu topraklar için binlerce şehit verdik. Antalya'nın evlatları da bu mücadelede en ön safta yer aldı. Şehitlerimizin kanı kurumamışken, teröristlere af tartışmalarını asla kabul etmeyeceğiz. PKK terör örgütüne bir daha bir müzakereye teslim oluşla af çıkarmalarına, anayasayı değiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Artık Türk milleti 'Buraya kadar, yeter' dedi. Bu mücadele başarıyla büyüyerek devam edecek. İmralı'da Türk milletine kurulan tuzağı yine İmralı'da boğacağız" ifadelerini kullandı.