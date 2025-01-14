Amedspor'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:01

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:01

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, evinde 1-0 galip geldiği Ankaragücü maçının ardından kulübü ve taraftarlarına hakaret edip hedef gösterdiği iddiasıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için yargıya başvurdu.

Amedspor, Özdağ hakkında, "Açıklamaları kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır" diyerek suç duyurusunda bulundu.

Amedspor Yönetim Kurulu imzasıyla resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X (Twitter) ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz."