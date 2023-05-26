Ümit Özdağ paylaştı: Şeriatın ayak sesleri! Arap imam 'Erdoğan' için oy istedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme çağrısında bulunan bir Arap imamın görüntülerini paylaştı. Özdağ, imamın Erdoğan’a oy vermenin "vacip" olduğu çağrısı yaptığını söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan’a oy verme çağrısında bulunan bir Arap imamın görüntülerini yayımlayan Özdağ, paylaşımında, "Türkiye’de yapılacak seçimler ile ilgili olarak büyük bir ihtimal ile Suudi Arabistan’da konuşan bu imam Erdoğan’a oy vermek vacip (metinde farz yazıyor) diyerek Erdoğan için oy istiyor. Türkiye, Ortadoğu olmasın, göçmenistan olmasın diyorsan Kılıçdaroğlu’na oy ver. Zafer Partisi sığınmacıları yollasın" ifadelerini kullandı.
Türkiye’de yapılacak seçimler ile ilgili olarak büyük bir ihtimal ile Suudi Arabistan’da konuşan bu imam Erdoğan’a oy vermek vacip (metinde farz yazıyor) diyerek Erdoğan için oy istiyor. Türkiye, Ortadoğu olmasın, göçmenistan olmasın diyorsan Kılıçdaroğlu’na oy ver. Zafer Partisi… pic.twitter.com/CnDkWe6tEu— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 25, 2023
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