Ümit Özdağ paylaştı: Şeriatın ayak sesleri! Arap imam 'Erdoğan' için oy istedi

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:57

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan’a oy verme çağrısında bulunan bir Arap imamın görüntülerini yayımlayan Özdağ, paylaşımında, "Türkiye’de yapılacak seçimler ile ilgili olarak büyük bir ihtimal ile Suudi Arabistan’da konuşan bu imam Erdoğan’a oy vermek vacip (metinde farz yazıyor) diyerek Erdoğan için oy istiyor. Türkiye, Ortadoğu olmasın, göçmenistan olmasın diyorsan Kılıçdaroğlu’na oy ver. Zafer Partisi sığınmacıları yollasın" ifadelerini kullandı.