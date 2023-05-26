2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ümit Özdağ paylaştı: Şeriatın ayak sesleri! Arap imam 'Erdoğan' için oy istedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme çağrısında bulunan bir Arap imamın görüntülerini paylaştı. Özdağ, imamın Erdoğan’a oy vermenin "vacip" olduğu çağrısı yaptığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:57
Abone Ol google-news

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan’a oy verme çağrısında bulunan bir Arap imamın görüntülerini yayımlayan Özdağ, paylaşımında, "Türkiye’de yapılacak seçimler ile ilgili olarak büyük bir ihtimal ile Suudi Arabistan’da konuşan bu imam Erdoğan’a oy vermek vacip (metinde farz yazıyor) diyerek Erdoğan için oy istiyor. Türkiye, Ortadoğu olmasın, göçmenistan olmasın diyorsan Kılıçdaroğlu’na oy ver. Zafer Partisi sığınmacıları yollasın" ifadelerini kullandı.


Ümit Özdağ İmam Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri

İlgili Haberler

Son dakika... Halkı tahrik etmişti: Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

Son dakika... Halkı tahrik etmişti: Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
İmamoğlu ile kendisini 'PKK ile işbirliği yapmak'la suçlayan esnaf tartıştı! İki taraf birbirinden şikayetçi oldu

İmamoğlu ile kendisini 'PKK ile işbirliği yapmak'la suçlayan esnaf tartıştı! İki taraf birbirinden şikayetçi oldu
İmamoğlu'ndan 'montaj' tepkisi: Bunlara seçimi kazanmak için her yol mübah

İmamoğlu'ndan 'montaj' tepkisi: Bunlara seçimi kazanmak için her yol mübah

En Çok Okunan Haberler