Son Dakika... Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa edeceğini duyurdu

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, partiden istifa kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 12:28
Son Dakika... Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa edeceğini duyurdu
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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, partisinden istifa kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özlale, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.  Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.   Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Saygılarımla,"


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