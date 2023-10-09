Son dakika... Vaclav Havel Ödülü Osman Kavala'ya verildi
Son dakika haberi... Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl insan hakları savunucularına verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.
Kavala ödüle, Justyna Wydrzynska (Polonya) ve Yevgeniy Zakharov (Ukrayna) ile birlikte aday gösterilmişti.
Prag merkezli Vaclav Havel Library ve Charta 77 Vakfı ile iş birliği çerçevesinde 2013 yılından bu yana verilen ödül, bir plaket ve 60 bin eurodan oluşuyor.
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