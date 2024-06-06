Son Dakika... Valilik, Burcu Köksal’ı ifadeye çağırdı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifade vermeye çağırdı.

ANKA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 10:21
Son Dakika... Valilik, Burcu Köksal’ı ifadeye çağırdı
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Afyonkarahisar Valiliği, ''Irak uyruklu bir kişinin evraklarının tam olmasına rağmen ruhsat vermediği'' gerekçesiyle Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadesini istedi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin, ''Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği gerekli evrakları hazırlayıp tamamladığı ancak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ruhsat vermediği'' iddiası üzerine ifadesini istediği bildirildi.


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