AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması
Sosyal medyada 'troll' olarak tanınan Furkan Bölükbaşı, Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'nın Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yargılanan önemli bir ismi mahkeme tutanaklarına yansıyan ilişkisini paylaştı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyada 'troll' olarak tanınan Furkan Bölükbaşı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'yı Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üzerinden hedef aldı.
Bölükbaşı Sarıkaya'ya seslenerek ''Sana tamam mı, devam mı diye sormuştum. Sen de devam dedin. Devam dedikçe hakkında daha korkunç bir başka gerçeği açıklayacağımı söylemiştim'' ifadelerini kullandı.
SARIKAYA'NIN ÖRGÜTLE İLİŞKİSİNİ AÇIKLADI
Tahir Sarıkaya'nın adının geçtiği mahkeme tutanaklarını paylaşan Bölükbaşı, Sarıkaya'nın 'Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün 2 numarası' olarak isimlendirdiği Didem Ürer ile örgüte yapılan operasyon günü kurduğu iletişimi paylaştı.
İfadelere göre Didem Ürer mahkemede '“Basını aramak için zaten bütün telefon kayıtlarında da bu çok açık... Tahir Sarıkaya'yı... aradık'' dedi.
''TURBUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE''
Bölükbaşı, Sarıkaya'nın beyanlarına vurguda bulunarak ''Tahir Sarıkaya sen “çocukları kaçırılan babaya yardım edip örgüte karşı savaşmıştın öyle mi? Devam.. Turbun büyüğü hala heybede” dedi
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