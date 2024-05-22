AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması

Sosyal medyada 'troll' olarak tanınan Furkan Bölükbaşı, Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'nın Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yargılanan önemli bir ismi mahkeme tutanaklarına yansıyan ilişkisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 17:33
AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması
Abone Ol google-news

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyada 'troll' olarak tanınan Furkan Bölükbaşı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'yı Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üzerinden hedef aldı.

Bölükbaşı Sarıkaya'ya seslenerek ''Sana tamam mı, devam mı diye sormuştum. Sen de devam dedin. Devam dedikçe hakkında daha korkunç bir başka gerçeği açıklayacağımı söylemiştim'' ifadelerini kullandı. 

SARIKAYA'NIN ÖRGÜTLE İLİŞKİSİNİ AÇIKLADI

Tahir Sarıkaya'nın adının geçtiği mahkeme tutanaklarını paylaşan Bölükbaşı, Sarıkaya'nın 'Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün 2 numarası' olarak isimlendirdiği Didem Ürer ile örgüte yapılan operasyon günü kurduğu iletişimi paylaştı.

 

İfadelere göre Didem Ürer mahkemede '“Basını aramak için zaten bütün telefon kayıtlarında da bu çok açık... Tahir Sarıkaya'yı... aradık'' dedi. 

''TURBUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE''

Bölükbaşı, Sarıkaya'nın beyanlarına vurguda bulunarak ''Tahir Sarıkaya sen “çocukları kaçırılan babaya yardım edip örgüte karşı savaşmıştın öyle mi? Devam.. Turbun büyüğü hala heybede” dedi

 


Furkan Bölükbaşı haberleri AKP haberleri Tahir Sarıkaya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'nde kadın cinayeti! Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kadın katledildi

Kocaeli'nde kadın cinayeti! Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kadın katledildi
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in bakıcısı 3 yaşındaki oğlunu sokak ortasında dövdü!

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in bakıcısı 3 yaşındaki oğlunu sokak ortasında dövdü!
İsmail Küçükkaya'dan 'Osman Kavala' iddiası: Bahçeli 'olur' verecek...

İsmail Küçükkaya'dan 'Osman Kavala' iddiası: Bahçeli 'olur' verecek...
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali İstanbul’da!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali İstanbul’da!
Kitapyurdu yerleşkesi mühürlendi

Kitapyurdu yerleşkesi mühürlendi
Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarına haciz şoku!

Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarına haciz şoku!
Kadıköy'de hareketli akşam... Bahar Kaban'ın firari cinayet şüphelisi kendi silahı ile vurularak öldü: Polis memuru yaralandı

Kadıköy'de hareketli akşam... Bahar Kaban'ın firari cinayet şüphelisi kendi silahı ile vurularak öldü: Polis memuru yaralandı
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak’ın annesi görenleri şaşırttı

Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak’ın annesi görenleri şaşırttı