Son Dakika... Yargıtay'dan Can Atalay kararında ısrar!
Son dakika haberi... Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar verdi.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi. Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.
Daire, söz konusu kararın "juristokratik bir davranış" olduğunu bildirdi.
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