Kadıköy'de 'Can Atalay' eylemi: Yurttaşlardan 'adalet' sloganları...

Yayınlanma: 28.12.2023 - 22:02

Güncelleme: 28.12.2023 - 22:02

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Hatay milletvekili Can Atalay için, Kadıköy'de basın açıklaması düzenlendi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın yaptığı açıklama sonrası yurttaşlar “Adalet” diye slogan attı.



CHP Kadıköy ilçe Başkanı Ali Narin de Can Atalay’ın hukuksuzca tutulduğunu söylerken, “Halkın iradesini hiçe sayanlar hesap verecek” dedi.

Meclis Üyesi ve Başkan Aday Adayı Barış Antik ise Kadıköy’ün toplumsal muhalefetin merkezi olduğunu belirtti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mesut Kösedağı ve parti örgütü de eyleme destek verdi.

