Son dakika... Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız oldu

Son dakika haberi... İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi.

Son dakika... Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:14

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü oldu. 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Selami Yıldız, 1968 doğumlu. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden mezun olduktan sonra, 1990 yılında Polis Akademisi’ni bitirerek Emniyet Teşkilatı'na katıldı. 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Yıldız, 

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. 

2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, 2023 yılında da Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 


İlgili Haberler

Emniyet'ten mühimmat çalındı: 7 tutuklama!

Emniyet'ten mühimmat çalındı: 7 tutuklama!
Sanık Çiftçi, emniyetteki yeni ‘dini örgüte’ işaret etti

Sanık Çiftçi, emniyetteki yeni ‘dini örgüte’ işaret etti
Zafer Partili Sevdagül Tuncer emniyete götürüldü: 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'

Zafer Partili Sevdagül Tuncer emniyete götürüldü: 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler