Son dakika... Yeniden Refah Partisi-AKP görüşmeleri durdu: 'Talep veya girişimimiz olmayacak'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 16.01.2024 - 15:58

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç, yerel seçimler öncesi AKP ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin gelinen aşamada kesildiğini duyurdu.

Suat Kılıç, "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak" açıklaması yaptı.

Konuşmasının devamında "Liderler düzeyinde bir talep gelirse buna olumlu bakarız" diyen Kılıç, "Siyaset müzakereye açık olmak, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun süredir. Duruşumuzun birşeyler koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden rahatsızlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.