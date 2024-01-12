Yeniden Refah'tan o iddialara yalanlama: '15 Ocak'ta Erdoğan ile görüşme yok'

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:17

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:17

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın, seçim ittifakı görüşmeleri kapsamında 15 Ocak'ta Saray'a davet edildiği öne sürülmüştü.

Halk TV’nin aktardığı habere göre; Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada bu bilginin doğru olmadığı aktarıldı.

Açıklamada "Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Doğan Aydal Bey'in istifasının istendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ı 15 Ocak Pazartesi günü Külliye'ye davet ettiği haberleri de doğru değildir" denildi.

AYDAL İSTİFA İDDİASINI CUMHURİYET’E YALANLAMIŞTI

Öte yandan dünkü açıklamalarının ardından istifasının istendiği öne sürülen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, görevden alma iddialarına ilişkin Cumhuriyet'e konuşmuştu.

İstifasının istendiği iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Aydal, istifa ya da görevden almanın söz konusu olmadığını belirtmişti.

İddiaları gülünç bulduğunu belirten Aydal, "Ağzı olan konuşuyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olmayan bir şey hakkında söyleyecek bir şey de yok" demişti.