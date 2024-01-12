Yeniden Refah'tan o iddialara yalanlama: '15 Ocak'ta Erdoğan ile görüşme yok'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 15 Ocak'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Saray'a davet edildiği iddiasına yalanlama geldi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın, seçim ittifakı
görüşmeleri kapsamında 15 Ocak'ta Saray'a davet edildiği öne sürülmüştü.
Halk TV’nin aktardığı habere göre; Yeniden Refah
Partisi'nden yapılan açıklamada bu bilginin doğru olmadığı aktarıldı.
Açıklamada "Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Doğan
Aydal Bey'in istifasının istendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ı 15 Ocak Pazartesi
günü Külliye'ye davet ettiği haberleri de doğru değildir" denildi.
AYDAL İSTİFA İDDİASINI CUMHURİYET’E YALANLAMIŞTI
Öte yandan dünkü açıklamalarının ardından istifasının
istendiği öne sürülen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal,
görevden alma iddialarına ilişkin Cumhuriyet'e konuşmuştu.
İstifasının istendiği iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Aydal,
istifa ya da görevden almanın söz konusu olmadığını belirtmişti.
İddiaları gülünç bulduğunu belirten Aydal, "Ağzı olan konuşuyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olmayan bir şey hakkında söyleyecek bir şey de yok" demişti.
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