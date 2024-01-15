Yeniden Refahlılardan AKP'li başkana tepki: Yuhaladılar, terk ettiler!

Yeniden Refah Partisi İstanbul il divanında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yuhalandı. Bahadır, YRP'li üyelere, "boş boş bağırmayın" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:25
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İstanbul’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi il divanında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuşmasını yaparken salonda gerginlik çıktı. 

Yeniden Refah Partisi teşkilatının ıslık ve yuhlamaları arasında konuşmasını tamamlamaya çalışan Hakan Bahadır salona, ‘dinleyeceksiniz’, ‘saygılı olmayı öğreneceksiniz’ dedi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"BOŞ BOŞ BAĞIRMAYIN, ÇIKACAKSANIZ SİZ ÇIKIN"

Yeniden Refah Partisi üyelerine tepki gösteren Bahadır, şunları söyledi:

Boş boş bağırmayın. Dinleyeceksiniz, saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi’nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkınç

Olaya Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan müdahale ederek salonu sakinleştirdi. 

Hakan Bahadır mikrofonu tekrar alarak bir şiir okudu. Hakan Bahadır, salondaki partililerin “Refah gelecek yüzler gülecek” sloganı eşliğinde salondan ayrıldı.


Hakan Bahadır Yeniden Refah Partisi AKP BAHçelievler

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