Son dakika... Yeşil Sol Parti'nin adayları netleşti
Son dakika haberi... 14 Mayıs'taki seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girecek olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) milletvekili adayları belli oldu.
Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve ortak listedeki Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Emek Partisi’nden (EMEP) aday gösterilecek isimler belli oldu.
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Yeşil Sol Parti'de sunulan listede dikkat çeken isimler de yer aldı. Sırrı Süreyya Önder, gazeteci yazar Hasan Cemal, akademisyen Onur Hamzaoğlu, sanatçı Kerem Fırtına, Özgül Saki, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan İstanbul’dan; eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Mehmet Emin Aktar, yazar Cengiz Çandar ve akademisyen Sevilay Çelenk Özen de Diyarbakır'dan aday listesine alındı.
Yeşil Sol Parti adaylarının listesi şu şekilde:
Adana
Tülay Hatımoğulları Oruç
Ferhat Kabaiş
Rojbin Çelik
Mehmet Karakış
Delal Mamuk
Barış Karabıyık
Şükran Efetürk
Münir Korkmaz
Sevil Aracı
Hüseyin Ağaç
Evrim Ayman
Serkan Nar
Hafize Atlı
Nezir Dorak
Suat Nacar
Adıyaman
Ali Kenanoğlu
Hayriye Korkmaz
Mehmet Selim Özbek
Birsen Tunç Sirkeci
Hasan Sabri Yorulmaz
Afyonkarahisar
Helin Elif Geyik
Çağdaş Sinan Dağ
Tülay Kılınç
Mehmet Çalasın
Ayşenur Dilan Karademir
Batuhan Çıtakbaş
Ağrı
Sırrı Sakık
Nejla Demir
Heval Bozdağ
Zelal Yılmaz
Amasya
Haydar Görgü
Zülbiye Yılmaz
Enver Laçin
Ankara 1. Bölge
Emirali Türkmen
Selma Gürkan
Ali Özkan
Ruken Dilara Zaf
Ercan Sadık İpekçi
Sıla Altun
Çağdaş Sinan Küpeli
Zişan Kürüm Yılmaz
Mehmet Akın Atauz
Hatice Gözen
Bülent Kaya
Erol Akkuş
Ufuk Özel
Ankara 2. Bölge
Oğuz Fidan
Gülten Kahraman
Evren Çevik
Sima Ari
Hüseyin Gevher
Mustafa Yavaşoğlu
Murat Çelik
Bahyettin Batur
Ankara 3. Bölge
Metin Kılıç
Alişan Şahin
Özlem Boyraz Özel
İsmet İlkutlu
Hüseyin Özkan
Hacer Kelleci Kaplan
Fecri Aslankan
Mehmet Veysel Temelli
Özcan Oti
Antalya
Hakkı Saruhan Oluç
Canan Çalağan
Muhsin Taşar
Zöhre Tedik
Erbakan Tağ
Hülya Hasbay
Selami Özyaşar
Nigar Durmuş
Fırat Eren
Neriman Bakır
Hasan Doğan
Hülya Aktaş
Eyup Uşma
Kamile Yılmaz
Mahir Doğan
Nefise Oğuz
Serdar Köşkeroğlu
Artvin
Fulden Şahin
Sabri Vayiç
Aydın
Ebrü Günay
Rojin Tanhan Doğan
Sinan Çakmakçi
Mediha Ayhan
Abdurrahman Saran
Ali Dağ
Zerrin Alparslan
Muharrem Şenol
Balıkesir
Mustafa Yıldız
Gül Ertunan Karaaslan
Canşah Çelik
Mehmet Aslan
Mehmet Çelikten
Emin Filiz
Fikriye Yadırgı
Nevin Yılmaz Çakaloz
Medine Çağlıyan
Bilecik
Hüseyin Ağlar
Züleyha Çengel
Bingöl
Ömer Faruk Hülakü
Cemile Turhallı Balsak
Faruk Arıs
Bitlis
Hüseyin Olan
Semra Çağlar Gökalp
Enver Barin
Bolu
Günay Batur
Çiçek Tutuş
Öykü Ilgın Gürses
Burdur
Reyhan Yiğit
Murat Yanmaz
Semra Baysal
Bursa 1. Bölge
Ceylan Erol Erdoğan
Cahit Kırkazak
Sümbül Orhan
Kemalettin Yıldız
Mahkum Taş
Rüstem Avcı
Abdulkadir Baydur
Mehmet Ali Doğu
Berkay Akkuş
Serhat Çelik
Bursa 2. Bölge
Necdet İpekyüz
Ayten Avdan
Rasim Çelik
Eylem Dindaroğlu
Kemalettin Doğan
Yücel Yentürk
Bahar Toprak
Hakim Tokmak
Mazlum Taş
Mehmet Burak Koyuncu
Çanakkale
Adile Yalçın
Sinan Ekinci
Seda Alçınar
Ergin Fidan
Çankırı
Hakan Can Neslioğlu
Meliha Durmuş
Çorum
Şeref Karataş
Fadime Güler Elik
Ümit Küçükbayatlılı
Muharrem Özünel
Denizli
Abdullah Koç
Şenol Akyol
Mahide Öztürk
Murat Engiz
Songül Akkoyun
Elif Kavili
Havva Meşe
Diyarbakır
Berdan Öztürk
Halide Türkoğlu
Osman Cengiz Çandar
Adalet Kaya
Serhat Eren
Sevilay Çelenk Özen
Mehmet Kamaç
Ceylan Akça Cupolo
Mehmet Emin Aktar
Azad Barış
Songül Aytek Avşar
Samet Mengüç
Edirne
Hanım Güzel
Serdal Zımba
Özlem Özdemir
Erdal Aydemir
Elazığ
Savaş Erdoğan
Nurşat Yeşil
Fuat Doğan
Sultan Yaray
Nurettin Boğatekin
Erzincan
Haydar Polat
Ayfer Turğut
Erzurum
Meral Danış Beştaş
Abdurrahman Sever
Bahar Göksu
Ayşan Tarlan
Eskişehir
Ali İhsan Gezer
Felek Aksoy
Müslüm Koyun
Fadime Pulat
Dilaver Aslan
Aleyna Ceren Kökoğlu
Gaziantep
Sevda Karaca Demir
Murat Sarısaç
Songül Koçdağ
Musa Aydın
Dilan Güler
Kahraman Çiçek
Fatma Bayındır Özgür
Abdullah Gözen
Aysima Mihriban Mehtap Arslan
Edhem Ünal
Elif Yalçın
Yılmaz Açan
Sinem Erener Ballan
Muhammed Said Görgün
Giresun
Ramazan Doğru
Bekir Yılmaz
Sanem Deniz Kural
Bülent Uzun
Gümüşhane
Elif Çiftçi
Nehir Sevim
Hakkari
Vezir Coşkun Parlak
Öznur Bartin
Onur Düşünmez
Hatay
Kerem Nalbant
Şirin Nur Vural
Nihat Eraslan
Mehta Sert
Yusuf Kimyon
Mediha Öncel Muhammad
Hasan Fehmi Görür
Gönül Öztürk
Mevlüt Bulgur
Ercüment Kimyon
Herdem Acar
Isparta
Cüneyt Laloğlu
Nazlı Tabak
Mehmet Taşçı
Nurten Karagöz
Mersin
Ali Bozan
Perihan Koca
Mustafa Türk
Hamdiye Kırıcı
Şerif Durmaz
Hacı Bayram Kızartıcı
İstanbul 1. Bölge
Sırrı Süreyya Önder
Keziban Konukcu Kok
Hakan Öztürk
Turgut Öker
Dersim Dağ
Öztürk Türkdoğan
Abdulcebar Barış
Tuncay Gökçe
Erdal Güzel
Pervin Tunbul
Ayhan Ergenç
Çiğdem Bekiroğlu Sadioğlu
Devrim Şimşek
Burcu Ayyıldız
Bekir Kırıcı
Sıla Öztürk
Hüsnü Alkan
Özgül Bingöl
Alaettin Altıntaş
Nilay Kuş
Cevriye Aydın
Ali Şengül
Zekine Türkeri
İshak Karakaş
Ayşe Tepe Doğan
Ali Doğan
Ayten Bingöl
Reşit Köçeroğlu
Rozerin Kaya
Nefise Aksoy
Yılmaz Cesur
Yağmur Kavak
İstanbul 2. Bölge
Cengiz Çiçek
Özgül Saki
Hasan Kaya Cemal
Onur Hamzaoğlu
Kamile Kandal
Hıdır Karadaş
Dilşat Canbaz Kaya
Erdal Doğan
Ayşen Aksoy
Ahmet Saymadi
Menekşe Kızıldere
Celal Alphan
Hazan İlik
Servet Güzel
Berfin Polat
Mustafa Öztürk
Şadi Özdemir
Mehmet Timurtaş
Nuray Onuk
Abdurrahman Öztürk
Güner Basut
Gökhan Çetin
İstanbul 3. Bölge
Çiğdem Kılıçgün Uçar
İskender Bayhan
Çiçek Otlu
Celal Fırat
Cemil Güngören
Kerem Fırtına
İlknur Birol
Abdulhakim Daş
Çiçek Arıç
Edip Arslan
Erdal Ataş
Ferdi Yamar
Nalan Çelik
Uğur Şeker
Nevrim Kotanoğlu
Yusuf Yalvaç
Gülfiraz Sağlık
Hüseyin Çalişci
Elif Baysal
Nizamettin Öztürk
Özgül Baydoğan
Ercan Sağlam
Nesrin Arslan
Faik Deli
Fatma Kömürcü
Hüseyin Fidanboy
Levent Gökçek
Ayşe Cengiz
Abdurrazak Ekinci
Şaban Roşan Işıktaş
Pınar Kayalar
Mehmet Şerif Öner
Ergün Şimşek
İrfan Hülakü
İzmir 1. Bölge
Burcugül Çubuk
Abdulmecit Yıldırım
Semra Kıratlı
İzmir 2. Bölge
İbrahim
Akın
Canan
Kebenç Özkan
Kars
Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Gülcan Alp
Sertaç Çelikkaleli
Kastamonu
Berrin Selbuz
Fikret Tufanyazıcı
Sözdar Akdoğan
Kayseri
Dağıstan Budak
Nuran Ergen Kılıç
Hasan Daşkın
Fadik Temizyürek
İzzet Kaplan
Rana Berk
İhsan Sarıyar
Selma Karaman
Ali Çelebi
Necla Aktay
Kırklareli
Meral Garip
Erdal Tektaş
Ayşen Ece Kavas
Kırşehir
Mustafa Karaman
Behiye Akyol
Kocaeli
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Konya
Mulla Şimşek
Kütahya
Ayşegül Korkutan
Bilal Bilin
Azime Daş
Nihat Yıldırım
Filiz Peştek Keskin
Malatya
Perihan Yücekaya
Yusuf Bozkuş
Sevim Alagöz
Hüseyin Kılınç
Rozerin Ercan
Manisa
Habip Eksik
Kahramanaraş
Hüseyin Eroğlu
Ayşegük Demiroğlu
Mardin
Saliha Aydeniz
Kamuran Tanhan
Beritan Güneş
George Aslan
Selahattin Ertaş
Muğla
Hasan Yıldırım
Muş
Sezai Temelli
Sümeyye Boz
Serhat Dursun
Nevşehir
Cafer Kılıç
Niğde
Yasemin Kaya
Cumali Adıgüzel
Medine Çeken
Ordu
İbrahim Özdemirel
Nurcan Karasu
Şeref Özkan
Özden Ünal
Orhan Koca
Ertan Kabadayı
Rize
Ayşe Bekar
Necmettin Durmuş
Ali Hamdi Cuvelek
Sakarya
Selahattin Yılmaz
Nahide Doğan
İbrahim Çelik
Filiz Turak
Fethi Buluş
Hüseyin Atılgan
Meral Atman
Hüseyin Kaya
Samsun
Emel Zengin Çakır
Savaş Karaduman
Menekşe Turen
Mahmut Sürmeli
Güner Karaduman
Vedat Ünal
Ahmet Yalçın
Osman Bayrak
Orhan Gazi Kofoğlu
Siirt
Tuncer Bakırhan
Sabahattin Erdoğan Sarıtaş
Sinop
Yıldız Özbek
Ahmet Yorkun
Sivas
Gani Kaplan
Mehmet Mustafa Yıldız
Vildan Doğan
Hüseyin Özcan
Selma Özel Ası
Tekirdağ
Muazzez Orhan Işık
Tokat
Meltem Işık
Erol Tunç
Naciye İskender
Şaban Yeğin
Sibel Uzun
Trabzon
Fatma Biçer
Abdul Özcan
Hanife Sever
İbrahim Baykan
Nurettin Karadeniz
İsmail Cavga
Tunceli
Ayten Kordu
Urfa
Mithat Sancar
Ömer Öcalan
Dilan Kunt Ayan
Ferit Şenyaşar
Aliye Kızıldamar
Bülent Aşa
Nergiz Çiğdem Karakeçili
Remzi Gençdal
Cemile Şahin
Baver Gül
Ayşe Tutku
Halil Çay
Mızgin Albayrak
Celaledin Erkmen
Uşak
Ahmet Yılmaz
Aysu Topal
Ünal Şeref
Van
Pervin Buldan
Zülküf Uçar
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Sinan Çiftyürek
Gülderen Varli
Mahmut Dinsar
Havin Kiye
Taylan Ertaş
Yozgat
Cemal Bilgin
Kübra Derin
Mehmet Şirin Harhar
Özlem Aydın
Zonguldak
Mehmet Zeki Salmanoğlu
Deniz Topçu
Bayram Sarı
Seyfullah Yılmaz
Hikmet Arslan
Aksaray
Sabuha Akdağ
Berdan Bora Akkaya
Sayma Ariç
İrfan Yakşi
Bayburt
Mesut Bilgi
Karaman
Yıldız Kılınç
Kayhan Yüksel
Elif Kıvırcık
Kırıkkale
Burak Çoğalan
Rahime Kürkçü
Velat Aygün
Batman
Keskin Bayındır
Zeynep Oduncu
Mehmet Rüştü Tiryaki
Nurten Ertuğrul
Ekrem Baran
Şırnak
Nevroz Uysal Aslan
Mehmet Zeki İrmez
Ayşegül Doğan Dağlı
Bedirhan Osal
Bartın
Solmaz Özlen
Ali Özkan
Ardahan
Özgür Tanış
Dicle Aktürk
Iğdır
Yılmaz Hun
Aysel Aras
Yalova
Tuncay Turanlı
Türkan Aslan
Abdurrahman Apak
Karabük
İbrahim Eker
Kilis
Mehmet Sefa Özdemir
Gülşen Karasu
Osmaniye
Sevgül Aydın
Ziya Bayram
Seren Elataş
Sabahattin Okuducu
Düzce
Ekim Devrim Çapartaş
Mustafa Aday
Berivan Budakbeyoğlu
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