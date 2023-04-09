Son dakika... Yeşil Sol Parti'nin adayları netleşti

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:24

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 17:59

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve ortak listedeki Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Emek Partisi’nden (EMEP) aday gösterilecek isimler belli oldu.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yeşil Sol Parti'de sunulan listede dikkat çeken isimler de yer aldı. Sırrı Süreyya Önder, gazeteci yazar Hasan Cemal, akademisyen Onur Hamzaoğlu, sanatçı Kerem Fırtına, Özgül Saki, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan İstanbul’dan; eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Mehmet Emin Aktar, yazar Cengiz Çandar ve akademisyen Sevilay Çelenk Özen de Diyarbakır'dan aday listesine alındı.

Yeşil Sol Parti adaylarının listesi şu şekilde:

Adana

Tülay Hatımoğulları Oruç

Ferhat Kabaiş

Rojbin Çelik

Mehmet Karakış

Delal Mamuk

Barış Karabıyık

Şükran Efetürk

Münir Korkmaz

Sevil Aracı

Hüseyin Ağaç

Evrim Ayman

Serkan Nar

Hafize Atlı

Nezir Dorak

Suat Nacar

Adıyaman

Ali Kenanoğlu

Hayriye Korkmaz

Mehmet Selim Özbek

Birsen Tunç Sirkeci

Hasan Sabri Yorulmaz

Afyonkarahisar

Helin Elif Geyik

Çağdaş Sinan Dağ

Tülay Kılınç

Mehmet Çalasın

Ayşenur Dilan Karademir

Batuhan Çıtakbaş

Ağrı

Sırrı Sakık

Nejla Demir

Heval Bozdağ

Zelal Yılmaz

Amasya

Haydar Görgü

Zülbiye Yılmaz

Enver Laçin

Ankara 1. Bölge

Emirali Türkmen

Selma Gürkan

Ali Özkan

Ruken Dilara Zaf

Ercan Sadık İpekçi

Sıla Altun

Çağdaş Sinan Küpeli

Zişan Kürüm Yılmaz

Mehmet Akın Atauz

Hatice Gözen

Bülent Kaya

Erol Akkuş

Ufuk Özel

Ankara 2. Bölge

Oğuz Fidan

Gülten Kahraman

Evren Çevik

Sima Ari

Hüseyin Gevher

Mustafa Yavaşoğlu

Murat Çelik

Bahyettin Batur

Ankara 3. Bölge

Metin Kılıç

Alişan Şahin

Özlem Boyraz Özel

İsmet İlkutlu

Hüseyin Özkan

Hacer Kelleci Kaplan

Fecri Aslankan

Mehmet Veysel Temelli

Özcan Oti

Antalya

Hakkı Saruhan Oluç

Canan Çalağan

Muhsin Taşar

Zöhre Tedik

Erbakan Tağ

Hülya Hasbay

Selami Özyaşar

Nigar Durmuş

Fırat Eren

Neriman Bakır

Hasan Doğan

Hülya Aktaş

Eyup Uşma

Kamile Yılmaz

Mahir Doğan

Nefise Oğuz

Serdar Köşkeroğlu

Artvin

Fulden Şahin

Sabri Vayiç

Aydın

Ebrü Günay

Rojin Tanhan Doğan

Sinan Çakmakçi

Mediha Ayhan

Abdurrahman Saran

Ali Dağ

Zerrin Alparslan

Muharrem Şenol

Balıkesir

Mustafa Yıldız

Gül Ertunan Karaaslan

Canşah Çelik

Mehmet Aslan

Mehmet Çelikten

Emin Filiz

Fikriye Yadırgı

Nevin Yılmaz Çakaloz

Medine Çağlıyan

Bilecik

Hüseyin Ağlar

Züleyha Çengel

Bingöl

Ömer Faruk Hülakü

Cemile Turhallı Balsak

Faruk Arıs

Bitlis

Hüseyin Olan

Semra Çağlar Gökalp

Enver Barin

Bolu

Günay Batur

Çiçek Tutuş

Öykü Ilgın Gürses

Burdur

Reyhan Yiğit

Murat Yanmaz

Semra Baysal

Bursa 1. Bölge

Ceylan Erol Erdoğan

Cahit Kırkazak

Sümbül Orhan

Kemalettin Yıldız

Mahkum Taş

Rüstem Avcı

Abdulkadir Baydur

Mehmet Ali Doğu

Berkay Akkuş

Serhat Çelik

Bursa 2. Bölge

Necdet İpekyüz

Ayten Avdan

Rasim Çelik

Eylem Dindaroğlu

Kemalettin Doğan

Yücel Yentürk

Bahar Toprak

Hakim Tokmak

Mazlum Taş

Mehmet Burak Koyuncu

Çanakkale

Adile Yalçın

Sinan Ekinci

Seda Alçınar

Ergin Fidan

Çankırı

Hakan Can Neslioğlu

Meliha Durmuş

Çorum

Şeref Karataş

Fadime Güler Elik

Ümit Küçükbayatlılı

Muharrem Özünel

Denizli

Abdullah Koç

Şenol Akyol

Mahide Öztürk

Murat Engiz

Songül Akkoyun

Elif Kavili

Havva Meşe

Diyarbakır

Berdan Öztürk

Halide Türkoğlu

Osman Cengiz Çandar

Adalet Kaya

Serhat Eren

Sevilay Çelenk Özen

Mehmet Kamaç

Ceylan Akça Cupolo

Mehmet Emin Aktar

Azad Barış

Songül Aytek Avşar

Samet Mengüç

Edirne

Hanım Güzel

Serdal Zımba

Özlem Özdemir

Erdal Aydemir

Elazığ

Savaş Erdoğan

Nurşat Yeşil

Fuat Doğan

Sultan Yaray

Nurettin Boğatekin

Erzincan

Haydar Polat

Ayfer Turğut

Erzurum

Meral Danış Beştaş

Abdurrahman Sever

Bahar Göksu

Ayşan Tarlan

Eskişehir

Ali İhsan Gezer

Felek Aksoy

Müslüm Koyun

Fadime Pulat

Dilaver Aslan

Aleyna Ceren Kökoğlu

Gaziantep

Sevda Karaca Demir

Murat Sarısaç

Songül Koçdağ

Musa Aydın

Dilan Güler

Kahraman Çiçek

Fatma Bayındır Özgür

Abdullah Gözen

Aysima Mihriban Mehtap Arslan

Edhem Ünal

Elif Yalçın

Yılmaz Açan

Sinem Erener Ballan

Muhammed Said Görgün

Giresun

Ramazan Doğru

Bekir Yılmaz

Sanem Deniz Kural

Bülent Uzun

Gümüşhane

Elif Çiftçi

Nehir Sevim

Hakkari

Vezir Coşkun Parlak

Öznur Bartin

Onur Düşünmez

Hatay

Kerem Nalbant

Şirin Nur Vural

Nihat Eraslan

Mehta Sert

Yusuf Kimyon

Mediha Öncel Muhammad

Hasan Fehmi Görür

Gönül Öztürk

Mevlüt Bulgur

Ercüment Kimyon

Herdem Acar

Isparta

Cüneyt Laloğlu

Nazlı Tabak

Mehmet Taşçı

Nurten Karagöz

Mersin

Ali Bozan

Perihan Koca

Mustafa Türk

Hamdiye Kırıcı

Şerif Durmaz

Hacı Bayram Kızartıcı

İstanbul 1. Bölge

Sırrı Süreyya Önder

Keziban Konukcu Kok

Hakan Öztürk

Turgut Öker

Dersim Dağ

Öztürk Türkdoğan

Abdulcebar Barış

Tuncay Gökçe

Erdal Güzel

Pervin Tunbul

Ayhan Ergenç

Çiğdem Bekiroğlu Sadioğlu

Devrim Şimşek

Burcu Ayyıldız

Bekir Kırıcı

Sıla Öztürk

Hüsnü Alkan

Özgül Bingöl

Alaettin Altıntaş

Nilay Kuş

Cevriye Aydın

Ali Şengül

Zekine Türkeri

İshak Karakaş

Ayşe Tepe Doğan

Ali Doğan

Ayten Bingöl

Reşit Köçeroğlu

Rozerin Kaya

Nefise Aksoy

Yılmaz Cesur

Yağmur Kavak

İstanbul 2. Bölge

Cengiz Çiçek

Özgül Saki

Hasan Kaya Cemal

Onur Hamzaoğlu

Kamile Kandal

Hıdır Karadaş

Dilşat Canbaz Kaya

Erdal Doğan

Ayşen Aksoy

Ahmet Saymadi

Menekşe Kızıldere

Celal Alphan

Hazan İlik

Servet Güzel

Berfin Polat

Mustafa Öztürk

Şadi Özdemir

Mehmet Timurtaş

Nuray Onuk

Abdurrahman Öztürk

Güner Basut

Gökhan Çetin

İstanbul 3. Bölge

Çiğdem Kılıçgün Uçar

İskender Bayhan

Çiçek Otlu

Celal Fırat

Cemil Güngören

Kerem Fırtına

İlknur Birol

Abdulhakim Daş

Çiçek Arıç

Edip Arslan

Erdal Ataş

Ferdi Yamar

Nalan Çelik

Uğur Şeker

Nevrim Kotanoğlu

Yusuf Yalvaç

Gülfiraz Sağlık

Hüseyin Çalişci

Elif Baysal

Nizamettin Öztürk

Özgül Baydoğan

Ercan Sağlam

Nesrin Arslan

Faik Deli

Fatma Kömürcü

Hüseyin Fidanboy

Levent Gökçek

Ayşe Cengiz

Abdurrazak Ekinci

Şaban Roşan Işıktaş

Pınar Kayalar

Mehmet Şerif Öner

Ergün Şimşek

İrfan Hülakü

İzmir 1. Bölge

Burcugül Çubuk

Abdulmecit Yıldırım

Semra Kıratlı

İzmir 2. Bölge

İbrahim

Akın

Canan

Kebenç Özkan

Kars

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Gülcan Alp

Sertaç Çelikkaleli

Kastamonu

Berrin Selbuz

Fikret Tufanyazıcı

Sözdar Akdoğan

Kayseri

Dağıstan Budak

Nuran Ergen Kılıç

Hasan Daşkın

Fadik Temizyürek

İzzet Kaplan

Rana Berk

İhsan Sarıyar

Selma Karaman

Ali Çelebi

Necla Aktay

Kırklareli

Meral Garip

Erdal Tektaş

Ayşen Ece Kavas

Kırşehir

Mustafa Karaman

Behiye Akyol

Kocaeli

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Konya

Mulla Şimşek

Kütahya

Ayşegül Korkutan

Bilal Bilin

Azime Daş

Nihat Yıldırım

Filiz Peştek Keskin

Malatya

Perihan Yücekaya

Yusuf Bozkuş

Sevim Alagöz

Hüseyin Kılınç

Rozerin Ercan

Manisa

Habip Eksik

Kahramanaraş

Hüseyin Eroğlu

Ayşegük Demiroğlu

Mardin

Saliha Aydeniz

Kamuran Tanhan

Beritan Güneş

George Aslan

Selahattin Ertaş

Muğla

Hasan Yıldırım

Muş

Sezai Temelli

Sümeyye Boz

Serhat Dursun

Nevşehir

Cafer Kılıç

Niğde

Yasemin Kaya

Cumali Adıgüzel

Medine Çeken

Ordu

İbrahim Özdemirel

Nurcan Karasu

Şeref Özkan

Özden Ünal

Orhan Koca

Ertan Kabadayı

Rize

Ayşe Bekar

Necmettin Durmuş

Ali Hamdi Cuvelek

Sakarya

Selahattin Yılmaz

Nahide Doğan

İbrahim Çelik

Filiz Turak

Fethi Buluş

Hüseyin Atılgan

Meral Atman

Hüseyin Kaya

Samsun

Emel Zengin Çakır

Savaş Karaduman

Menekşe Turen

Mahmut Sürmeli

Güner Karaduman

Vedat Ünal

Ahmet Yalçın

Osman Bayrak

Orhan Gazi Kofoğlu

Siirt

Tuncer Bakırhan

Sabahattin Erdoğan Sarıtaş

Sinop

Yıldız Özbek

Ahmet Yorkun

Sivas

Gani Kaplan

Mehmet Mustafa Yıldız

Vildan Doğan

Hüseyin Özcan

Selma Özel Ası

Tekirdağ

Muazzez Orhan Işık

Tokat

Meltem Işık

Erol Tunç

Naciye İskender

Şaban Yeğin

Sibel Uzun

Trabzon

Fatma Biçer

Abdul Özcan

Hanife Sever

İbrahim Baykan

Nurettin Karadeniz

İsmail Cavga

Tunceli

Ayten Kordu

Urfa

Mithat Sancar

Ömer Öcalan

Dilan Kunt Ayan

Ferit Şenyaşar

Aliye Kızıldamar

Bülent Aşa

Nergiz Çiğdem Karakeçili

Remzi Gençdal

Cemile Şahin

Baver Gül

Ayşe Tutku

Halil Çay

Mızgin Albayrak

Celaledin Erkmen

Uşak

Ahmet Yılmaz

Aysu Topal

Ünal Şeref

Van

Pervin Buldan

Zülküf Uçar

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Sinan Çiftyürek

Gülderen Varli

Mahmut Dinsar

Havin Kiye

Taylan Ertaş

Yozgat

Cemal Bilgin

Kübra Derin

Mehmet Şirin Harhar

Özlem Aydın

Zonguldak

Mehmet Zeki Salmanoğlu

Deniz Topçu

Bayram Sarı

Seyfullah Yılmaz

Hikmet Arslan

Aksaray

Sabuha Akdağ

Berdan Bora Akkaya

Sayma Ariç

İrfan Yakşi

Bayburt

Mesut Bilgi

Karaman

Yıldız Kılınç

Kayhan Yüksel

Elif Kıvırcık

Kırıkkale

Burak Çoğalan

Rahime Kürkçü

Velat Aygün

Batman

Keskin Bayındır

Zeynep Oduncu

Mehmet Rüştü Tiryaki

Nurten Ertuğrul

Ekrem Baran

Şırnak

Nevroz Uysal Aslan

Mehmet Zeki İrmez

Ayşegül Doğan Dağlı

Bedirhan Osal

Bartın

Solmaz Özlen

Ali Özkan

Ardahan

Özgür Tanış

Dicle Aktürk

Iğdır

Yılmaz Hun

Aysel Aras

Yalova

Tuncay Turanlı

Türkan Aslan

Abdurrahman Apak

Karabük

İbrahim Eker

Kilis

Mehmet Sefa Özdemir

Gülşen Karasu

Osmaniye

Sevgül Aydın

Ziya Bayram

Seren Elataş

Sabahattin Okuducu

Düzce

Ekim Devrim Çapartaş

Mustafa Aday

Berivan Budakbeyoğlu