Son Dakika... YRP ve AKP ipleri kopardı! 'İttifak yok'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 14:40

Güncelleme: 03.02.2024 - 14:48

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim kararını açıkladı. Erbakan, AKP ile ittifak kurulmayacağını duyurdu. Erbakan, açıklamasında "Teşkilatların yüzde 95'i ittifak istemiyor. İttifakın yapılması çok önem arz etmiyor." dedi.

Erbakan, yerel seçimlere İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı.

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