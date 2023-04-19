Son dakika... YSK aday listelerini onayladı
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili aday listelerini onayladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday listelerini onayladı.
AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, konuya ilişkin olarak "Resmi Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. Özel, "28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde Aday Listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmî Gazetede Kesin Aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Siyasi partiler 9 Nisan'da Milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermişti. Eksikliklerin giderilmesi için 14 Nisan'a kadar süre veren YSK, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.
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