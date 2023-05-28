2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'veri akışı' açıklaması

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Saat 18.45'te açıklamalarda bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "YSK geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun sonuçları beklemesini rica ederiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:14
Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'veri akışı' açıklaması
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işleminin tamamlandığını, Kurul'a yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yener, daha sonra yaptığı açıklama seçim yasağı kararının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirdi. 

"VERİ AKIŞINDA BİR PROBLEM YOK"

Yener, 18.45'te yaptığı son açıklamasında ise, "Seçim kurullarımızdan şu ana kadar yüzde 25 veri akışı oldu. Bir üst katta siyasi parti temsilcileri ile de paylaşılmaktadır. YSK geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında bir problem yoktur" ifadelerini kullandı.


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