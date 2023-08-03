Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:02
Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
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Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de sona erdi.

YAŞ toplantısı, saat 12.10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.

3 saat süren toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.


Yüksek Askeri Şura Son dakika toplantı

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